FOTOD | Proovid käivad! Telemajas toimus lavastuse "ADA. Rääkimata lugu" esimene lugemine

Tribüünil on 31 rida. Kõik kohad on nummerdatud ning sisaldavad seljatoega tooli. Esimene rida on maapinnaga tasa, alates teisest reast on istekohad tõusuga. Esimene rida on lavast 7 meetri kaugusel, viimane rida maapinnast 7 meetri kõrgusel ning 30 meetri kaugusel. Nähtavus on kõikidel istekohtadel suurepärane. Lava kõrval on ka suured ekraanid, mis aitavad toimuvat vajadusel paremini näha.