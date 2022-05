Kelly Sildaru täitis täisealiseks saades kohe oma pikaaegse unistuse: see oli minu jaoks kuidagi loogiline

"Ma olen kuidagi juba väiksest peale unistanud sellest, et saaksin ise autoga sõita. Minu jaoks oli see loomulik ja loogiline, et kui ma saan piisavalt vanaks, siis ma lähen lube tegema," ei leidnud Kelly sündmuste käigus midagi kummalist. Isegi jalgrattalubade vastu tundis ta nooremana suurt huvi, isegi siis kui tal veel ratast polnud: "Mõtlesin, et noh, luba on luba."

Kõigi väikeste tüdrukute unistuste nukutootja Mattel tunnustas vigursuusatamise maailmameistrit Kelly Sildarut projekti "Dream Gap" raames ning valmistas tema järgi maa­ilmas ainulaadse Barbie nuku. Selle ainueksemplari sai Kelly endale.

"See on ikka väga suur au," sõnab Kelly. "Esimest korda võttis Mattel minuga ühendust enne koroonapandeemia algust 2020, siis jäi see natukeseks soiku ning nüüd sai teoks. Kui esimest korda nukku nägin, oli see isegi natuke hirmutav – et nagu väike versioon minust, aga elutu ega räägi. Nüüd olen temaga muidugi ära harjunud. Arvan, et ta isegi on natuke minu nägu, aga kindlasti on tal identsed spordirõivad ja varustus. Loodan, et see nukk innustab kõiki väikseid tüdrukuid unistama, sest kui ikka väga tahta, on tõepoolest kõik võimalik."

Kelly ise sai oma esimese Barbie nuku lasteaias ning mängis Barbiedega pikalt, kuni 11. eluaastani. "Ükskord oli minu suurimaks jõulukingisooviks Barbie maja. Nüüd on mul siis iseendast päris oma Barbie nukk ja see on ikka väga äge!" rõõmustab tippsportlane.

Nukk Kellyst küll masstootmisesse ei tule, ent vigursuusatamise ja lumelaua varustusega Barbied on olemas. Mattel on loonud enam kui kuuskümmend erineva taustaga eeskuju üle maailma, inspireerimaks järgmist põlvkonda uskuma sellesse, et kõik on võimalik. Lisaks Kellyle on saanud endast nuku ka näiteks tennisist Naomi Osaka.