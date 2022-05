Sandra Vabarna pidi Saaremaale sõitma, kuid siis juhtus midagi ootamatut: olin unustanud, et see tüüp veel ringi hiilib

"Minu selle aasta eesmärk on puhata 4 korda aastas nädal aega. Sellel ajal ei ava ma arvutit, sotsmeediat ja ei mõtle tööle," kirjutas Sandra Instagramis.

Sandra tõdes, et alguses oli kõik suurepärane. "Käisin sõbraga matkal, magasin võrkkiiges ja vaatasime Korea filme. Ja siis…just kui pidin pojaga Saaremaale sõitma, sain koroona! Ausalt öeldes ma olin unustanud, et see tüüp veel ringi hiilib," ütles ta.