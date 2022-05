Head aega, Inglismaa! Printsess Eugenie kolib perega soojale maale elama

Printsessi abikaasa ja poja isa Jack Brooksbank on edukas ärimees, kes on keskendunud erinevate brändide maaletoomisele. Kui varem töötas ta näitleja George Clooney tekiilabrändi Casamigos esindajana, siis nüüd on Brooksbank otsustanud töökohta vahetada.

Nüüd hakkab prints Andrew väimees töötama hoopis kinnisvaraäris ning tema uueks ülemuseks on Clooney äripartner Mike Meldman.

Kuigi Eugenie töötab pisipoja Augusti kasvatamise kõrval ka Londonis asuvas kunstigaleriis Hauser & Wirth, siis allikate sõnul on perekond Brooksbankiga kaasa kolimas. "See on vägagi põnev aeg nende jaoks," ütles allikas.

Tegemist pole esimese korraga, kui printsess on Ühendkuningriigi tolmu jalgelt pühkinud ja välismaale kolinud. Mõni aeg tagasi otsustas Eugenie elada kaks aasta New Yorgis, kus ta töötas samuti kunstigaleriis. Ka tema vanem õde printsess Beatrice on minevikus oma aega jaganud Londoni ja USA idaranniku vahel.