Nicole Kidman vahetas nime ära? Näitleja tutvustas end üllataval moel

Möödunud nädalavahetusel astus näitlejatar Las Vegases oma mehe kontserdil lavale ning kui viimane palus ennast tutvustada, vastaski Kidman, et tema nimi on hoopis Nicole Urban.

Keith ja Nicole kohtusid 2005. aastal ning juba aasta hiljem olid nad abielus. Neil on kaks last – tütred Sunday Rose ja Faith Margaret. Nende abielu on tuntud kui üks stabiilsemaid ja kindlamaid Hollywoodis. Nii Nicole kui ka Keith võtavad pidevalt avalikult sõna, et kiita oma teist poolt.