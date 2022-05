Triin Lellep murdis end staaride keskele Cannes’i filmifestivalil: siin peab kogu aeg õhtukleit kaasas olema

Kui veel filmisime Mart Sanderiga „Kuuendat saladust“, siis tuli jutuks, et kui õigel ajal filmi valmis saame, on lootust sellega minna Cannes'i filmiturule. Sellest sõnakõlksust piisas mulle, et järgnevad kuud ma vaid Cannes'ist unistasingi. Saime küll filmi valmis, aga Mardil vahetus levitaja ja lootus Cannes'i pääseda kadus. Ma siiski ei andnud alla ja see võis olla nädal-paar ennem festivali algust, kui sain teada, et Kristi Porila võtab ikkagi meie filmi turule tutvustamiseks kaasa. Samal päeval kirjutas mulle „juhuslikult“ tuttav Pariisist, Stormcast Cinema direktor ja kutsus kohtumisele Cannes'is. Nüüd oli vähemalt midagigi ette näidata, et Eesti filmi instituudist (EFI) akrediteeringut paluma hakata. Ja väga lunima ma ei pidanudki, sain selle koheselt ja selle eest olen tohutult tänulik EFI-le. Niisama Cannes'i päris ei saa. See on ainuke A-kategooria festival, mis on reserveeritud vaid filmiala professionaalidele ja pressile.