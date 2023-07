KROONIKA ARHIIVIST | Piret Laos telemaailma heast ja veast: saad särada maailmas, mida tegelikult olemas ei ole

Terve Eesti on Piret Laost (36) näinud ekraanilt, kuid tema armsa oleku varjus on külgi, mida prožektor välja valgustanud ei ole. Õnnelik ema kaheksa-aastasele Ricale, elab koos Eesti ühe parima kitarristi, bändi Terminaator liikme Taavi Langiga (38), rändab tihti üksi maailmas. Seda korduvalt ja ka väga kaugele, näiteks Bali saarele – et end kiirustamisse mitte ära kaotada, et ikka ja uuesti ennast otsida ja leida.