Piret Laos telemaailma heast ja veast: saad särada maailmas, mida tegelikult olemas ei ole

Terve Eesti on Piret Laost (36) näinud ekraanilt, kuid tema armsa oleku varjus on külgi, mida prožektor välja valgustanud ei ole. Õnnelik ema kaheksa-aastasele Ricale, elab koos Eesti ühe parima kitarristi, bändi Terminaator liikme Taavi Langiga (38), rändab tihti üksi maailmas. Seda korduvalt ja ka väga kaugele, näiteks Bali saarele – et end kiirustamisse mitte ära kaotada, et ikka ja uuesti ennast otsida ja leida.

Üllatuslikku „äratundmist“ olmelistes hetkedes olen tundnud tõesti. See on väga tore, kui juhututtavad annavad tagasisidet, öeldes, et vaatavad mind õhtul telekast ja kiidavad mu tööd. See on väga tore tunne! Käin tihti juhtimas üritusi õhtujuhina, kus tuuakse lilli või antakse väike kingitus. Olen siiralt tänulik selle eest, aga natuke on piinlik ka, kui kiidetakse. Ei oska neis olukordades kuidagi olla. Tihti ütlen, et ah, mis nüüd sellest, räägime parem teist.