VÕRDLE | Läks töötlemisega liiale? Kim Kardashiani uued pildid on sattunud skandaali keskmesse

Kuid nüüd on läinud teisiti. 41-aastane Kim postitas esmaspäeval Instagrami luksusjahi pardal tehtud pildiseeria, kuid paljude fännide tähelepanu said endale hoopis märgid sellest, et pilte oli töödeldud.

Seksikatel fotodel näitab telenägu oma jalgu hõbedases miniseelikus ja sama tooni rinnahoidjas. Piltidel poseerib ta täpselt nii, et hoolimata oma lühikesest kasvust tunduvad tema jalad pikad. Endiselt aga tundub, et heast nurgast ja seksikast riietusest olenemata on Kardashian otsustanud end töötlemisega veelgi ilusamaks teha.

Fännid on märganud, et Kardashiani kõrval ja selja taga olevad objektid on kas tunduvalt udusemad või veidralt kaldus.