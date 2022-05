Maribel Vääna paljastab: ma arvan, et Robiniga koos tehtud pildi pealt teenis pigem Andrei kasumit

Sügisel hakati sahistama, et Maribeli ja juutuuber Andrei Zevakini vahel on midagi tõsist tekkinud, kuid vaid loetud nädalate jooksul saadeti mitmesse Eesti meediamajja fotod sellest, kuidas superstaarihakatis joob kokteile hoopis Zevakini sõbra Robin Valtinguga.

Nüüd ütleb Maribel Õhtulehe antud intervjuus, et ta meelega meediasse paisatud fotosid reklaamitrikiks ei nimetaks. "Need olid imelikud ajad. Ma arvan, et Robiniga koos tehtud pildi pealt teenis pigem Andrei kasumit, saamaks tähelepanu enda pealt ära,“ räägib Maribel ja lisab, et Andrei Zevakin oli sel ajal juba koos teise tüdrukuga ega soovinud selles suhtes probleeme.