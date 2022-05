Mida veel välja ei mõelda? Alla Pugatšova on saanud kodumaal suure viha osaliseks: mida madalam intelligentsus, seda valjemad solvangud

Galkin on oma väljaütlemiste tõttu kantud Venemaal nn musta nimekirja, mistõttu ei saa ta praegu seal esinemistega raha teenida. Sellest pole aga hullu, sest tal on turgu ka Iisraelis. Galkin alustab 3. juunil tuuri, mis viib ta üheksasse linna. Piletimüügiportaalist Biletru.co.il on näha, et üheksast esinemisest kuus on juba välja müüdud. Odavaimad piletid Jeruusalemmas maksavad 224 seeklit (ligi 64 eurot), kalleimad 374 seeklit (ligi 106 eurot). Komsomolskaja Pravda aga kirjutab, et Galkinit pole Iisraelis kellelgi vaja ja et piletimüük on vilets. Väljaande väitel räägivad Galkini sõbrad, et tema lootused on purunenud ja ta ei olegi nii nõutud artist, kui ise arvas. Keegi Galkinile lähedane olla rääkinud, et šõumees väisas Haifa linnas juuksurit, kus kurtis, et saalid pole välja müüdud ja et ta on väga pettunud. Väidetavalt pakuti Galkinile kontserdi eest fikseeritud summat, 10 000 dollarit, kuid ta lükanud pakkumise tagasi lootuses, et piletimüügist saab rohkem teenida. Tegu võib olla Putini-meelsusest kantud propagandistliku artikliga.