Ajastu lõpp: Rein Rannap viimast korda klaveriga külas

„Esimene “Klaver tuleb külla” tuur aastal 1997 oleks nagu olnud eile,“ meenutab Rein. „Kui taipasin, milline ümmargune juubel on tuuril tulemas, otsustasin asja korraks veel ise käsile võtta. Sest kes teine vaevuks nii keerulist ja kulukat tuuri korraldama? On ju suvel mööda Eestimaad rändamine – iga päev uus koht, kaunid kirikud, uus, avatud kuulajaskond – puhas rõõm ja nauding! Teeme seda koos Evega. Ta aitab ja toetab ja rahustab.“

Aastal 1997 oli Rannap esimene, kes hakkas Eesti kirikutes ilmalikku muusikat esitama. Sel korral stardib ta klaveriga 7. juunil ja esitab pühakodades ainult populaarset muusikat, sealhulgas katkendeid klassikahittidest, nagu „Elisele“, „Türgi marss“ jt. Ülejäänu on Rannapi enda popstiilis looming, menukamad palad varasematelt tuuridelt. Uudsust esindab aga Rein Rannapi uus muusika, mis on loodud just seda tuuri ja võimalusi silmas pidades – helilooja kasutab ära luuperi, arvutiprogrammide ja nelja pilli koosmängu.