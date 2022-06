Katari printsi eksabikaasa ootamatu surm: naine oli hiljuti süüdistanud printsi nende tütre seksuaalses ärakasutamises

Hispaania võimud on kinnitanud, et 45-aastane Poola juurtega naise kehalt ei leitud vägivallatunnuseid ning esialgselt arvatakse, et tegemist oli üledoosiga. Tema surm on saanud rahvusvahelises meedias palju kajastust, sest Kasia näol on tegemist naisega, kes abiellus noorelt ühe Lähis-Ida rikkaima mehega ning julges pärast lahutust talle vastu hakata.