FOTOD | Mart Haber ja Taivo Piller tähistasid märgilist aastapäeva

Mart Haber jagas Instagramis, et tähistas esmaspäeval koos abikaasa Taivo Pilleriga 30 aastat kooselu ning neli aastat abielu.

Haber ja Piller registreerisid abielu 2018. aasta 30. mail. Nad sõlmisid igavese liidu ning astusid abiellu New Yorgis, kus samasooliste abiellumine on lubatud. Nad olid ka esimesed, kes 2016. aastal kooseluseaduse vastuvõtmisel sõlmisid kooselulepingu.

Abielusõrmused hangiti kuulsalt juveelifirmalt Tiffany & Co ning nende abielu registreeriti ametlikult 30. mai keskpäeval New York City raekojas.

Oma igavese liidu sõlmimisest rääkisid nad "Ringvaatele" avameelselt juba 2016. aastal, mil tõdesid, et neid saab lahutada vaid surm. Mart Haber kirjeldas, kuidas ta on terve elu teadnud oma orientatsiooni ning pole selles päevagi kahelnud. "Mind kasvatas ema üksi. Eks ta alguses ei olnud kindlasti kõige õnnelikum selle üle, aga ta põhimõtteliselt ikkagi sai aru, et muud varianti pole," rääkis Mart oma perekonna reaktsioonidest. "Kui ema 11 aastat tagasi suri, andis ta oma õnnistuse meile kaasa." Taivo sõnutsi pole tema pidulikult "kapist välja" tulnud, kuna ta elas 1990. alguses Soomes ning avanes seal.