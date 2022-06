Suur kuninglik taasühinemine: Harry ja Meghan lendavad täna lastega Londonisse, aga ainult ühe tähtsa lubaduse tõttu

Sussexi hertsog ja hertsoginna peaksid Londonis maanduma juba täna, kuid paari tuttavatel pole mõtet neid endale külla kutsuda või loota, et neid kuskil avalikult peaks nägema. Nimelt on suur võimalus, et Harry, Meghan ja nende lapsed Archie ja Lilibet on pea kogu reisi vältel ainult nende Suurbritannia kodus ehk Frogmore Cottage'is.