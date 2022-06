FOTOD | See on Bradley Cooper? Näitleja on uue rolli nimel teinud läbi meeletu muutuse

Nimelt tuleb 47-aastasel näitlejal kehastada Bernsteini läbi tema elu. See tähendab seda, et Cooper peab kehastama nii keskealist meest kui ka seda eluetappi, kus dirigent juba vägagi väärikas eas oli. Seetõttu on staar mitmes stseenis saanud näkku nii paksu meigi, et Cooperit ära tunda on pea võimatu.