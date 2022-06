61-aastase näitlejanna sõnul oli mõni aeg tagasi olukord eluasemeturul selline, et Lõuna-Prantsusmaal osutus korterite ostmine odavamaks kui Moskvas suvemaja soetamine. Nüüd on aga poliitilise olukorra tõttu välismaal asuv kinnisvara muutunud Sotnikova jaoks tõeliseks koormaks.

Pandeemia ajal tühistati lennud ja nüüd on sanktsioonide tõttu Prantsusmaale reisimine muutunud Vene staari jaoks täiesti võimatuks. Isegi kommunaalmaksete tasumine eluaseme eest on praegu tõeline probleem - nimelt ei lähe läbi maksed Venemaa pangakaartidelt. Kuid probleemid on kuhjunud nii suureks, et Sotnikova ei saanud vahepeal oma korterile ligigi.