FOTOD | Skandaalse Jaak Joala kuju saatus on selgunud

Park, kus kuju asus ei ole mingit märki enam, et seal oleks kuju üldse asunud. Park on saanud uued tänavakivid, istumistoolid ja tänavalambid. Spetsiaalne betoonist alus on pargist kadunud. Enam seda sinna ka ei tooda, kuna Viljandi volikogu otsustas eelmisel nädalal kuju ära kinkida Eesti Rahva Muuseumile. Millal see täpsemalt juhtub pole veel teada.