FOTOD | Kino Sõpruse Kai saali avamisele tuli mitmeid prominentseid külalisi, kohal oli ka Ieva Ilves

“Sõprus on alati olnud kahe saaliga kino, aga see ei tähenda, et saalid peavad asuma ühes majas. Põhja-Tallinna inimesed on Sõpruse sihtgrupp ja nüüd anname neile võimaluse külastada kino kodule lähemal, Noblessneri kvartalis,” selgitas uue saali avamist kino omanik Indrek Kasela.

Moodne Kai kunstikeskus on juba ammu janunenud kino järele, kuid operaatorit 70 kohaga saalil senini olnud ei ole. “Kai saal tegi läbi uuenduskuuri, nüüd on seal kino väärilised istmed ja sisustus ning linna parim akustika,” jätkab kino Sõpruse juht Ivar Murd. “Kai saalis kohtuvad vana ja uus, ehk siis Eesti vanim kino, kino Sõprus, ja moodne Kai keskus.” Ivar lisab, et meie eesmärk on tuua inimesed kinno tagasi, seda läbi kahe suuna. “Esiteks toome kinno filmid, millesse me usume, sest me armastame kino ja teiseks toome kinosaali inimeste kodudele ja elukeskkonnale, kus nad aega veedavad lähemale. Usume kogukonnakinodesse ja filmikunsti tulevikku ning oleme valmis sellesse panustama”