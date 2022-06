Fännid mures: Elton John vajas liikumiseks ratastooli

Elton John jäi kaamerate ette Saksamaal Leipzigi lennujaamas, kui ta lendas pärast ühte kontserti koju Nizzasse. Ta vajas liikumiseks ratastooli, mida lükkas tema meeskonnaliige, vahendab Mirror. Laupäeval peaks ta esinema koos Diana Rossi ja bändiga Queen + Adam Lambert kuninganna Elizabeth II 70. troonijuubeli kontserdil. Õnneks on Elton Johni esinemine varem salvestatud ning staar ise ratastooliga publiku ette ei ilmu.

Eelmisel kuul pidi muusik tegema pausi oma Farewell Yellow Brick Road tuuriga, kuna võitles korraga mitme haigusega. Lisaks kukkus laulja kohmetult ning seetõttu võttis ta kodus kosutava pausi tuurimöllust. Õnneks läheb tuur sellel kuul edasi. Laulja on otsustanud, et peale tuuriga lõpetamist siirdub ta pensionile, et ta saaks rohkem aega veeta oma abikaasa Davidi ja nende kahe pojaga.