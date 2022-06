Kim Kardashian plaanib kallimaga kolida kokku: me oleme oma suhtes kindlad

Kim ja Pete said tuttavaks mullu sügisel, kui tõsielustaar Kardashian esines Ameerika tuntud telesaates "Saturday Night Live". Seal tärkas nende vahel armastus, mis on kadedaks teinud isegi Kimi eksabikaasa Kanye Westi. Nüüd soovivad Davidson ja Kardashian oma suhte uuele tasemele viia ja mõtlevad kokku kolida, vahendab Us Weekly.

Paari tundev allikas sõnas, et nende suhe kasvab iga päevaga aina enam ja enam. "Nad on väga kindlad oma suhtes ja peavad tulevikuplaane kokkukolimise osas," sõnas allikas. Kim ja Pete plaanivad suvel palju puhata ja koos romantiliselt aega veeta. "Pete tahab lihtsalt Kimi õnnelikuks teha ja heastab seda, et ta polnud Kimi õe Kourtney pulmas," lisas allikas.

Davidson, kes on tuntud koomikuna, peab oma aega Kimiga aga hoolikalt plaanima. Kuigi Pete lahkus äsja saatest "Saturday Night Life" ei tähenda see, et tal oleks oma tüdruksõbra jaoks rohkem aega. Koomikul jätkub tööd nii Londonis kui ka Austraalias, kus ta viibib mitu kuud. Seal toimuvad filmi "Wizards!" võtted ning koomikul on seal roll kanda. "Ta tahab Kimiga võimalikult palju koos olla, enne kui ta Austraaliasse läheb," teadis allikas. Tundub, et Pete ongi härjal sarvist haaranud – hiljuti nähti paari Londonis mõnusal kohtingul.