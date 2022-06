Tom Cruise'i uus film ärritab Hiinat: filmistaari jakil ilutseb Taiwani lipp

Filmis "Top Gun: Maverick" mängib Cruise USA mereväe lendurit Pete "Maverick" Mitchelli. Lenduri jakil ilutsevad mitu lippu, nende seas ka Taiwani lipp. Pekingi võimud peavad lippu aga iseseisvuse sümboliks ning ei kiida seda heaks, samuti peab Hiina Taiwani saart osaks oma territooriumist. Taiwani presidendi Tsai Ing-weni valitsus kinnitab aga, et Taiwan on juba de facto iseseisev riik, mis vajab laiemat rahvusvahelist tunnustust.

Kui filmi treiler 2019. aastal välja tuli, siis seal polnud lippu näha või seda ei kujutatud filmis, vahendab Bloomberg. See tekitas kuuldusi, nagu oleks lipp eemaldatud Hiina tsensorite nõudmiste rahuldamiseks. Kuid nüüd, kui film kinolinadele jõudis, märkasid tähelepanelikud fännid, et lipp on taas nähtav. Samamoodi ilmus jakile ka Jaapani lipp.

Taiwani kohaliku veebiväljaande SETN andmetel rõõmustas publik Taiwanis toimunud filmilinastusel, kui nägid Tom Cruise'i jakil oma riigi lippu. Nähtut saatsid publiku joviaalsed aplausid. Hiinas aga filmi ei oodata ning filmi kohta kommenteeriti vaid seda, et Ameerikas tõi pikk mälestuspäeva nädalavahetus filmile suure edu ning 124 miljoni dollarilise piletitulu.

Hollywood filmitööstus on pikalt üritanud Hiina tsensoritele meelejärgi olla ja eemaldanud ka varasemalt kujutisi ja stseene, mis võivad solvavad olla. Kuid Taiwani lipu kujutamine filmikangelase jakil on märk sellest, et vähemalt mõned Hollywoodi filmikompaniide juhid on valmis Hiina tsensori osas uute lehekülge pöörama. "Hollywood võitleb nüüd vastu. Turg ei ole väärt Hiina tsensorile meeldimist," tõdes endine filmiprodutsent Chris Fenton.

Hiina tehnoloogiagigant Tencent Holdings Ltd. loobus 170 miljoni dollari suurusest lepingust filmikompaniiga Paramount Pictures hirmust, et tehing võib Pekingit ärritada, kuna film on seotud USA mereväega, teatas Wall Street Journal oma allikatele toetudes. Pekingi võimud on nimelt eriti tundlikud kõige suhtes, mis kujutavad Taiwani iseseisva riigina.