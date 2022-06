FOTO | Kae kuningannat! Buckinghami palee avaldas monarhist värske portree

"Tänan kõiki, kes on Ühendkuningriigis ja kogu Rahvaste Ühenduses osalenud kogukondade, perede, naabrite ja sõprade kokkukutsumises minu 70. troonijuubeli tähistamiseks," sõnas kuninganna oma avalduses. "Ma loodan, et lähipäevad annavad võimaluse mõtiskleda kõige selle üle, mis on viimase 70. aasta jooksul saavutatud," lisas monarh. Ta ütles, et on inspireeritud inimeste heast tahtest ning ta vaatab tulevikku enesekindla ja entusiastliku pilguga.