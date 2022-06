Kas Amber Heardil on üldse 10 miljonit dollarit? On võimalus, et Johnny Depp tuleb talle vastu

Kuigi Heardi rahakoti suurus on ebaselge, on teada, et oma karjääri jooksul on ta teeninud miljoneid oma tööga teles ja filmides. Tema resümeest leiame näiteks tuntud filmid nagu "Rummi päevikud", "Magic Mike XXL", "Taani tüdruk", "Machete Kills" ja "Aquaman".

Tuntust hakkas ta koguma juba 2008. aastal ning mitmed väljaanded on valinud teda maailma ilusaimate naiste sekka. Teda ootas ees karjäär tõelise seksisümbolina, kes oleks ühel päeval võinud lausa ikooniks saada. Võiks arvata, et antud resümeega on Heard garanteerinud endale korraliku rahalise pagasi, kuid tegelikkuses see nii ei ole. Ka kohtusaaga jooksul tulid päevavalgele faktid, mis tõestavad, et Heard on hoidnud igast viimasest dollarist kümne küünega kinni.