Transsooline Elliot Page oli filmifestivalil sunnitud kandma naiste riideid: see peaaegu tappis mind

Elliot Page on Ameerika meesteajakirja Esquire selle suve kaanestaar. Ta andis ajakirjale pika intervjuu, kuidas riiete valimine pole alati filminäitleja jaoks kerge olnud. Tal oli raske promoda oma 2007. aasta filmi "Junot" naisteriideid kandes.

Page rääkis, et kui film populaarseks sai, oli käimas auhindade saamise hooaeg ning ta pidi igasugustel promoüritustel käima. Tol ajaperioodil elas Page veel kapis, ta ei olnud kellelegi rääkinud, et tunneb end naise kehas ebamugavalt, vahendab Page Six. "Ma olin riietatud kleiti, kandsin kontsakingi ja mida kõike veel – mul ei olnud hea olla ja ma ei teadnud, kuidas kellegagi sellest rääkida," ütles Page ja lisas, et filmistuudio oli tal Toronto filmifestivalil käskinud kleiti kanda.

"Ma ütlesin neile, et tahan kanda ülikonda, aga Fox Searchlighti filmistuudio käskis mul kleiti kanda. Nad viisid mu kiiruga uhkesse Toronto kaubanduskeskusse. Nad sundisid mind kleiti kandma," rääkis Page traumeerivast kogemusest. Festivalil käis ta pildistamisel ja andis pressile intervjuusid, kuid tema kaasnäitleja Michael Cera sai kanda pükse ja tosse. Näitleja ütles, et olukord oli tema jaoks äärmiselt ebamugav.

Page sõnas, et ei saa aru inimestest, kes tema olukorda ei mõista. "Inimesed ütlesid mulle, et ma olen kuulus, mul on raha ja sina, vaesekene, pidid nüüd kleiti kandma. Ma tahan, et inimesed saaksid aru, et see olukord peaaegu tappis mu," kirjeldas Page oma emotsioone juhtunuga seoses.

Eelmisel aastal, pärast transsoolisena väljatulemist tõdes Page ajakirjale Time antud intervjuus, et naiseliku lõikega t-särgi kandmine pani teda halvasti tundma. "Naisteriietus tundus minu jaoks kui kostüüm," ütles ta tollal. Sellest ajast alates on näitleja kandnud tähtsamatel üritustel ülikonda, mis on teda sisemiselt väga rõõmsaks teinud.