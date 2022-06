Kaja Kallas pani riided müüki: nende seas on erilise taustaga kleit

Aasta tagasi tunnistas peaminister Kallas raadiole Star FM antud intervjuus, et tema suur šoppaja pole. Tema riidekapis leidub ka esemeid, mida ta viimati kandis keskkoolis, samuti taaskasutab ta ema vanu riideid. "Mul on siiamaani kapis riided, mida ma kandsin keskkoolis ja need töötavad siiamaani. Kusjuures, mul on ka ema kostüümid 1973. aastast, millele ma lasin uue voodri panna ja millega ma ka käin," tõdes peaminister tollal. Talle meeldib tutvuda Eesti disainerite loominguga ja toetab neid hea meelega. Kallase lemmikdisaineriteks on Lilli Jahilo, Oksana Tandit aga ka Tiina Talumees, kes kõik on naiseliku ja elegantse moesuuna esindajad.