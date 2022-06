FOTOD | "Kusss!" Meghan hiilis tagasi Buckinghami paleesse, aga jäi ikka kaamerate ette

Mõne nädala eest teatas palee, et rõdule rahvast tervitama ja õhuväe lennukite möödalendu vaatama pääsevad ainult kõige tähtsamad pereliikmed. Kuninganna kõrval seisidki prints Charles, hertsoginna Camilla, Prints William oma perega, printsess Anne oma abikaasaga, prints Edward oma perega ja mõned vanema generatsiooni kroonitud pead.

Meghan ja Harry olid samal ajal palees sees ning paparatsode poolt tehtud fotodelt on näha, et hertsoginna ülitas talitseda oma abikaasa nooremaid sugulasi. Võib arvata, et Sussexite enda lapsed Archie ja Lilibet jäid täna nende Londoni residentsi ehk Frogmore Cottage'isse.