Mamma Mia! Estoni Kohver tegi emale kingi, mis oli senini osaks saanud vaid Inglismaa kuningannale

Räpipundi 5MIINUST liige Kohver on küll tuntud oma krõbeda ja lõõpiva suuvärgi poolest ja võib teinekord päris karuse mulje jätta, kuid tema elus on vähemalt üks inimene, kes ta alati leebuma paneb - tema ema.

Estoni viis ema Londonisse, ABBA kontserdile. Muusik tunnistab, et on kollektiivi loominguga sõbralikes suhetes, kuid ema on suur fänn ja laulab igal võimalusel kaasa. "Oli vaja viia vaatama teda ja ma ise läksin ka kaasa. Ei saa ju lasta 60-aastast inimest üksinda Londonisse," rääkis ta.