Abielu läbi! Shakira abikaasa Pique pettis naist noore tudengiga

Lauljanna Shakira ja jalgpalluri Pique kooselu tundus niivõrd romantiline. Paar kohtus lauljanna jalgpallihümni "Waka-Waka" võtetel ning on üle kümne aasta koos olnud. Neil on ka kaks last, 9-aastane Milan ja 7-aastane Sasha. Nüüd on idülliline abielu läbi saanud – Pique jäi kaasale petmisega vahele, vahendab Marca.

Hispaania ajaleht El Periodico on välja uurinud informatsiooni naise kohta, kellega Pique viimasel ajal aega on veetnud. Selgus, et jalgpalluri südamesse on pesa teinud 20-aastane blondide juustega tudeng ja ürituste korraldaja, kes Barcelona linnas töötab. Tema nime pole veel avalikustatud. Hispaania väljaande Remezcla paljastab, et Pique on lauljannat petnud ka ühe teise jalgpalluri emaga.

Piqued ja naist on korduvalt avalikult koos nähtud. Niimoodi saigi mehe lauljannast naine Shakira salasuhtest teada. Nüüd on nende suhe hapuks läinud ja maailmakuulsad staarid enam koos ringi ei liigu. Nad ei käi koos ka oma lastel koolis järel. Levivad kuuldused, et Shakira sai suhtest teada juba maikuus ja viis lapsed siis perepuhkusele Ibiza saarele, Pique nendega ei liitunud.

Liiguvad ringi ka kuulujutud, et tegelikult pole paar kunagi abielus olnud, seega "pole petmist tehniliselt toimunud". Nii Pique kui ka Shakira olla öelnud, et nad ei tunne vajadust abiellumiseks ja lihtsalt kooselust neile piisab. Pique olla lausa lauljannale abieluettepaneku teinud, kuid Shakira lükkas selle tagasi, kuna mõte abielust pidi teda hirmutama.