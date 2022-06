VIDEO | Putin korraldab väidetava armukese auks nõukogude nostalgiahõngulise võimlemisfestivali

Võimlemisfestival kannab nime "Alina Festival", mis juhib selgelt tähelepanu Putini armukesele. Eile avalöögi saanud pidu kannab üle Kremli-meelne telekanal Russia-1 ning festivali näol on tegu Nõukogude Liidu meenutamisega nostalgiahõngulises võtmes. Sajad lapsed ja noored iluvõimlejad astuvad üles suurejoonelise koreograafiaga ning Vene lauljad laulavad üritusel mõned Nõukogude Liidu kõige patriootlikumad laulud, vahendab Newsweek.

"Täna Venemaal algav võimlemisfestival on täis Putini lemmikasju, sealhulgas tohutut nõukogude nostalgia üleküllust ja tema väidetavat armukest Alina Kabajevat, kelle auks on festivalile nimi antud," kirjutas eile Twitteris Julia Davis, kes on väljaande Daily Beast ajakirjanik.