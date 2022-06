KUULA | Pluuto andis koos Soome räppariga välja hiti "Tal ei istu"

Pluuto ja Ares sattusid koostööd tegema puhtjuhuslikult. "Ares oli juhtumisi Soomes sattunud "deja vu’d" kuulama ja kuna laul meeldis talle väga, tundis ta huvi, kes on pluuto ja kellega see lugu produtseeritud on. Kuna üks Arese produtsendist sõber oli juba varasemalt Karl Killinguga rääkinud, planeerisid nad kõik koos Eestisse sessiooni," rääkis mullu Eesti Laulul 5. koha saavutanud pluuto. "Minuni jõudis ainult kiire sõnum: "Ares on praegu stuudios, kui läbi tahad tulla". Ootamatu otsus ikkagi stuudiost läbi hüpata kulmineerus tõsiseks sõpruseks,” selgitas Eesti räppar Aresega koostöö alguse tagamaid.