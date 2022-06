Viimaks ometi! Kuninganna Elizabeth tutvus esimest korda prints Harry pisitütrega

Kuningliku pere eluga hästi kursis olev Omid Scobie, kes kirjutas ka Sussexi hertsogipaari raamatu "Vabadust otsides", ütles, et tõenäoliselt leidis eile aset hetk, kus kuninganna Elizabeth väikese Lilibetiga kohtus. "Pärast eilseid pidustusi läks kuninganna tagasi Windsori loss ning ka Sussexid läksid Windsorisse, kuna nad peatuvad Frogmore Cottage'is. See oleks olnud esimene võimalus kuningannal Harry tütrega kohtuda," sõnas Scobie.

Ta sõnas, et tähenduslikust hetkest pole mõtet pilte oodata ning kuninglik pere ei pea suurt pidu, et kahe Elizabethi kohtumist tähistada. Arvatakse, et ka Lilibeti esimest sünnipäevast ei avaldata ühtegi pilti.

"Need hetked Lilibetiga on kuningliku pere jaoks privaatsed ning jäävad nende ja kuninganna vahele. Muidugi me teame, et ta ootas kohtumist väga. Pandeemia hoidis neid tagasi ning seega oligi nüüd esimene kord kuningannal Lilibeti näha," lisas Scobie.