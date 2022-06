Taavi Libe rabab suvehommikutel raadios ja õhtul teles: täitsa tore suvi tuleb

Kolm aastat "Vikerhommikust" pausi teinud Libe on peagi suveks Vikerraadios tagasi. Tollal lahkus ta raadiost, kuna pidev unevõlg mõjus tervisele halvasti. "Nüüdseks on tervis taastunud ja uni parem, kuid eks ole näha, kuidas kella poole viiene ärkamine mõjub. Eks ma olen väheke vanem ka juba," sõnas Libe ERR-ile. Suvel on tema juhtida kaks saadet nädalas, mis poole väiksem koormus varasemaga võrreldes. Koos kaassaatejuhi Kadi Jaanisooga on Libe raadios hommikut tervitamas esmaspäeviti ja teisipäeviti.