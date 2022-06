FOTOD | Liis Lass elab Singapuris luksuslikku elu: minu kinnisvaraäri on tingitud naiselikust soovist punuda pesa

„Sentosat kirjeldatakse kui Aasia Bel Airi, kuid Sentosa on turvalisem ja ruutmeetri hinna poolest veelgi kallim. Sentosa ametlikuks deviisiks on: Aasia kalleim aadress – see vist juba ütlebki kõik,” sõnab Liis, kes reisib sageli mööda maailma. „Singapur on turvaline kõigile, ka lastele ja naistele, seda igal pool ja igal kellaajal. See on väga oluline tänapäeva maailmas. Meditsiini- ja haridustase on äärmiselt kõrge. Kõik tingimused täisväärtuslikuks eluks on siin loodud."