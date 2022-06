FOTOD | Tore seltskond ja hea tuju! Pirital tõmbasid peo käima Eesti armastatuimad ning tuntumad mõjuisikud

Pirita rannahoone vastu kerkinud uhke villa on paljudele viimase aasta jooksul silma jäänud. Modernses art deco stiilis hoone on tegelikult La Ecwadori kontor, kus lisaks agentuuriruumidele on lisaks erinevaid lisaruume, alustades fotostuudio ning kohvikuga lõpetades helistuudio ning butiikkinoga.

1. juuni õhtuks muutus agentuur aga linna parimaks peopaigaks. Agentuuri rajaja ning tegevjuhi Heily Aaviku sõnul oli pidu oodatud pikalt, kuna viimased paar aastat on üritustele üsna piiravad olnud. "Mõjuisikud on meie valdkonnas väga olulised partnerid ning miks mitte nendega koos üks äge pidu maha pidada, et tähistada seda ägedat valdkonda, milles me igapäevaselt töötame."

Pirital tõmbasid peo käima Eesti armastatuimad ning tuntumad mõjuisikud, kelle jaoks oli ürituse absoluutne tipphetk oli drag-queenide show, millega tähistati Pride Month-i algust. Ülikõrged tikk-kontsad, uhked kostüümid ja sensuaalsed tantsuliigutused käivitasid rahva hullumiseni. Lisaks drag-queenide showle oli kireval seltskonnal võimalik kuulda ennustusi ja tõlgendusi oma minevikust, olevikust ja tulevikust, sest butiikkinos ootas huvilisi ennustaja. Lisaks oli agentuuris avatud privaatkasiino, pop-up kohvik küllusliku peolauaga, mille katsid Circle K, Mamma, Nõo Lihatööstus, Liviko ja Balbiino. Peojooki sai nautida Panditopsi taaskasutusel põhinevatest panditopsidest ning fotosein oli valmistatud Koduekstra kaunitest lilleseadetest, mille eest kõik külalised üksi ja koos üles pildistati.