Ootamatu tervisekahjustuse saanud Umberto Tozzit asendavad Haapsalu Itaalia muusika Festivalil ooperitähed Elina Nechayeva ja Lembit Tolga

Laupäevane kava saab täiendust kahe uue koosseisu näol. Spetsiaalse Itaalia muusika erikavaga esineb festivalil Elina Nechayeva "rännak Itaalia kõige populaarsemas muusikas läbi sajandite – alates ooperist ja lõpetades erinevate eurovisioonilauludega." Lisaks astub lavale aastaid Soome ooperiteatrites esinenud Lembit Tolga salongitriost Bella Italia. Lembitu laia diapasooniga särav hääl laulab ka kõrgeid tenorinoote vaevata, mis on tänapäeval harv nähtus. Festivaliks on trio valmistanud ette meeleoluka kava Itaalia serenaadidest. Festivali lõpetab The Italian Tenors, kuhu kuuluvad Itaalia ooperilauljad Mirko Provini, Sabino Gaita ja Evans Tonon. Meeste repertuaar koosneb parimate Itaalia artistide lugude arranžeeringutest, teiste seas kuuleb uues kuues Umberto Tozzi hittlugu "Gloria".