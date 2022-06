Kasutajakogemus | CUPRA Formentor ei jäta kedagi külmaks

Olles suur autofanatt ja omades Formentoriga isiklikku sõidukogemust, võin öelda, et see auto on täpselt midagi minu maitsele. Sõidukogemus oli kirev ja täis üllatusi, kuna otsustasin proovile panna kõik selle auto sõiduomadused. Omaduste all pean silmas erinevaid sõidurežiime, mis keskkonsooli puuteekraanilt kiiresti ja mugavalt muudetavad on.

CUPRA- ehk sportrežiim andis sõidule vürtsi läbides kurve kiirelt, teravalt ja jõuliselt nagu ühele sportautole kombeks, lõrisedes iga kiirendusega nagu saaki jahtiv lõvi. See pani adrenaliini korralikult möllama ja tekitas ärevust, mis omakorda kinnitas mulle, et mind see auto juba külmaks ei jäta.

Kasutades mõnusalt kruiisimiseks COMFORT-režiimi, unustad üldse, et tegelikult ühe sportliku auto roolis istud. Salong on täiesti müravaba ja vedrustus muutub samuti sujuvamaks, mis teeb linna vahel sõitmise nauditavaks. Esmapilgul võib-olla kahtleks, kas sportistmed on ka linna vahel kruiisimiseks mugavad ja sõit sujuv, aga ei mingit probleemi – kui peale vaadates on istmed ja sisu sama sportlikud kui auto välimus, siis istudes on seljal mugav.

Formentori sõidurežiimide hulgas on olemas ka OFFROAD-variant, mis saab minu käest järjekordsed kõvad plusspunktid. Mulle meeldib palju käia looduses matkamas, telkimas ja põnevaid kohti avastamas. Sõites maastikul OFFROAD-režiimiga, muutub vedrustus jällegi sobivaks vastavalt sõidetava pinnase iseärasustele ja kuna auto ei ole otseselt maasturile kohase kõrgusega, siis üllatas mind selle võimekus läbida nõlvu ja künkaid ilma igasuguste raskusteta. Jah, muda sisse sellega küll ronima ei läheks, aga võttes arvesse tavapärase linnaauto võimekust, on Formentor selles osas ikkagi teistest peajagu üle.

CUPRA Formentor on oma omadustelt ülimalt mitmekülgne, ega jäta külmaks ka kõige suuremate ootustega autohuvilist. Minu silmis on Formentor väga stiilipuhas, ilus ja ruumikas. Kui tihtipeale on sportlikud autod kitsad, siis Formentoris võib vabalt ka 5 inimest korraga sõita.