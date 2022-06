Kindel suvehitt! Alika Milova avaldas uue singli "Bon Appétit"

"Töötasime nii loo kui video kallal pikalt," tunnistab Alika. "Alustasin looga Soomes Grind Studios, kus käisin koos Reketiga märtsikuus produtsent Elias Hjelmi juures. Eestis aitas hiljem loo lõpuni teha Karl-Ander Reismann. Mulle väga meeldis selle loo positiivne ja jõuline energia ja tunnuskäik. Mõtlesime selle just siis, kui sõin võileiba stuudio diivanil ja see jäi koheselt kummitama," räägib ta.

Muusikavideo režissööriks on Markus Mikk. "Muusikavideos soovisin teha midagi eristuvat ja näidata ennast uuest küljest", räägib Alika. "Ma väga armastan oma uusi bändiliikmeid ja soovisin ka neid kindlasti videosse kaasata. Videos kehastun omamoodi hulluks ja müstiliseks karakteriks, kes mõtleb ise omale välja peo ja selle osalised, keda ta siis videos järjest ellu äratab, kuni pidu saab hoo sisse. Loodan, et see lugu tõmbab suvel erinevatel festivalidel ja üritustel vähemalt samasuguse peo käima nagu "Bon Appetit" videos."