William ja Harry kuninganna troonijuubelil leppimise märke ei näidanud: vendade vahel on barjäär

Katedraalis kasvõi üksteisele sõnagi poetamine oleks kuninglikke fännidele olnud märk, et vendade vahel on kõik hästi. Mõlemad printsid näitasid välja soojust kõigi vastu, välja arvatud üksteisele. Kõige enam oleks Williami ja Harry sõbralikku suhtlemist soovinud näha just kuninganna, kes ise pidi halva enesetunde tõttu katedraali tänuüritusest loobuma. Ta lootis, et Meghani ja Harry kaasamine troonijuubelile annab vendadele võimaluse ära leppimiseks.