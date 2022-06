Fännid on pahased Kim Kardashiani röögatu hinnaga nahahooldussarja peale: see ongi mõeldud prestiižikatele

Kardashiani uus nahahooldustoodete sari on kiiresti kuulsaks saanud, kuid seda röögatu hinna tõttu. Sarjas on kokku üheksa toodet, mida Kardashian ka ise iga õhtu kasutab - alates nahakoorijast ja näoõlist, lõpetades öökreemi ja vitamiin C seerumiga. Kim ütleb ise, et tema üheksast sammust koosnev nahahooldusrutiin võib mõne jaoks olla hirmutav, kuid kõik see on vajalik, et nooruslik välja näha, vahendab New York Times. "Ma tahtsin jääda truuks sellele, mida ma kasutan, isegi kui kõik ütlesid, et see käib neile üle jõu," ütles Kardashian. Eriti vajalik on tema arvates osta 90 eurot maksvat näoõli, kuna see pidi eriti kauni sära näole andma.