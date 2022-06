KLÕPS | Printsess näitas säärt: Beatrice ilmus paljastavas kleidis avalikkuse ette

Kui kuninganna Elizabeth II oleks oma lapselast sellise kleidiga näinud, oleks ta tüdrukuga kurjustanud - nimelt eelistab kuninganna alati kleite ja seelikuid, mis on vähemalt üle põlve. Samuti ei paistnud printsess Beatrice kandvat sukkpükse, mis on veel üks kuningliku pere riietumisreeglitest. Meigiga jäi printsess tagasihoidlikuks ja kandis vaid jumestuskreemi ja naturaalset tooni huulepulka.

Seltskondlik klubi, kuhu kuninglik paar saabus, on väga eksklusiivne. Seal on käinud ka näitlejad Angelina Jolie ja Idris Elba. Klubi on muutunud kuumaks kohtumiskohaks selle liikmete seas. Sealt leiab nii restorane, baare, mõnusaid lõõgastuskohti kui ka ööklubi. Majas asub veel veinikelder ning raamatukogu.