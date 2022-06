"Tüdrukute õhtu" Liisi pöörased seiklused: olen seksinud talvel metsas lume peal

Liisi oli telesaates kõige populaarsem naine ning meeste tähelepanu jagus talle ikka ja alati. Kohati võis saade lausa igavaks muutuda, kuna oli ette teada, et vähemalt ühele osalisele meeldib tütarlaps kindlasti, eriti veel bikiinides poseerides. "Ma arvan, et minu kõige ilusam kehaosa on kõht, kui ma just joonud pole," teab neiu, kuidas ta saates mehed ära võlus.