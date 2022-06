FOTOD | Suvele vastu maitseelamusega: Tallinki laeval sai tutvuda suviste maitsetega

Tallink võtab suve vastu värskenduse läbi teinud maitsete teemalauaga, milleks seekord on Rootsi smörgasbord. Rikkalik buffet-menüü sisaldab üle 140 erineva valiku pea- ja kõrvalroogi, mida täiendavad mitmesugused lisandid ja kastmed, samuti on menüüs esindatud lai valik veganroogi, et iga restoranikülalisest reisisõber-gurmaan leiaks laiast menüüvalikust endale meelepärase.