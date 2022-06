FOTOD | Üritusel lustis nii väikseid kui suuri! Minimal Wind pani võimsa puntki Viljandi Hansapäevadele

Minimal Wind toob suvesse indie, popi ja R&B võnkeid. Koosseis tõusis Eesti muusikataevasse, saavutades Eesti Laul 2022 finaalis looga "What to Make of This" teise koha. Välismaine žürii hääletas loo oma lemmikuks ja bändi esimene koos salvestatud lugu maandus kohe ka Eesti Spotify Top 50 tabelis 2. kohale. Vahepeal on bändil valminud kamaluga uut muusikat, mida tuli kontserdil ka esitusele.