FOTOD | Tallinna vanalinna päevade viimane päev tõi palju kirevaid emotsioone ja retrohõngu

Snelli parki loodud LAHELA lastealal saab pühapäeval nautida Mullimeistri teadus- ja mulli-show'd, mis on mõeldud kõikidele olenemata vanusest. Tegu on show'ga, kus lapsed ja noored saavad teadust avastada ning näha põnevaid katseid. Lisaks teadusele on kõigil võimalik teha suuri seebimulle. Lasteala programmis on veel teisigi loomingulisi ja arendavaid tegevusi, näiteks viktoriine, meisterdamist ja kunstiprojekte.