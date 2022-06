Eestist pärit, kuid hoopis Soomes kuulsaks saanud kurvikas suunamudija Erna Husko on põhjanaabrite väljaannetes löömas laineid kuumade kuulujuttudega. Väideti, et naine on koos ühe tuntud räppariga, kuid viimane ilmus tähtsale üritusele hoopis teise kaunitariga.