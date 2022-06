Noorte suhe tärkas 2019. aasta kevadel ning esimest korda tunnistas sportlane, et tema süda on võetud, Kroonikale sama aasta sügisel.

Noorte kohtumises oli suur roll mängida kümnevõistleja Johannes Ermil, kes käis koos Kendraga Georgia ülikoolis. "Märtsikuus toimunud EM-il jagasime Ermiga koos tuba ja ta postitas minu kohta oma Instagrami story'sse," kirjeldas Janek toona. Ta lisas, et esimese sammu tegi Kendra. Noored hakkasid interneti teel suhtlema ja ühel päeval avastasid, et samal ajal, kui Janek viibis Hispaanias laagris, oli Kendra puhkamas Portugalis. "Siis otsustasimegi, et on aeg kokku saada."