Õnneks taipas Kethi Eestis lennujaama minna juba kaks ja pool tundi varem, kuid juba selleks hetkeks oli check-in'i tekkinud järjekord, kus tal tuli seista tund aega. "Turvaväravate läbimiseks läks veel teine 50 minutit, kuna avatud oli ainult üks kottide skännimise liin. Mina arvasin veel, et oh, 2,5 tundi varem tulla on täiesti piisav. Peale mind jäi veel pikk saba, väljus kolm lennukit ning ma ei imesta, kui keegi maha jäi," meenutab ta olukorda.