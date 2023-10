KROONIKA ARHIIVIST | Tõnis Niinemets paljastab, kuidas tal ikkagi õnnestus Draamateatrisse tööle saada

"Tahan mõelda, et ma ei ole siiski veel elu tippvormis ega laineharja kõrgpunktis. Mõtlen, et tipp on ees ja ma võiks ikka minna veel paremaks," räägib Eesti parimaks seriaalinäitlejaks valitud Tõnis Niinemets. Hinnatud mees, kellel tunnustusest puudust pole, annab enda tööle tagasihoidlikult hindeks "4", et jääks arenguruumi.