FOTOD | Adjöö, London! Harry ja Meghan maandusid USAs enne seda, kui kuninganna pidu lõppedagi jõudis

Los Angeleses eralennukiga maandunud kuninglik paar oli tagasi omas kodus enne seda, kui Londonis pidustused läbigi said. Piltnike tehtud fotodelt on näha, et Harry ja Meghani pagasiga reisisid kaasa ka mitmed kilesse mähitud esemed, mis nad Suurbritanniast arvatavasti kingituseks said. Laupäeval tähistas nende tütar Lilibet ka oma esimest sünnipäeva.